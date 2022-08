VIDEO Musetti-Goffin 3-2, US Open 2022: highlights e sintesi. Pazzesca rimonta da 2-5 nel 5° set! (Di mercoledì 31 agosto 2022) Lorenzo Musetti si piega ma non si spezza, e vince, nel primo turno degli US Open 2022. Sul cemento di Flushing Meadows il nostro portacolori (testa di serie n.26) ha vinto una battaglia clamorosa contro il sempre temibile belga David Goffin (n.62 ATP) con il punteggio di 3-6 7-5 6-4 3-6 7-6 (11) dopo una rimonta Pazzesca nel finale (l’azzurro ha recuperato dal 2-5 nel quinto set). Un segnale forte per il tennista toscano, in grado di non mollare mai a livello mentale contro un rivale di grande esperienza, ed un quinto set nel quale ha dimostrato passi in avanti importanti. Nei momenti precedenti, invece, Lorenzo Musetti ha peccato di troppa imprecisione, con ben 61 errori che hanno reso il match più complicato di quello che sarebbe potuto essere. A questo punto per il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Lorenzosi piega ma non si spezza, e vince, nel primo turno degli US. Sul cemento di Flushing Meadows il nostro portacolori (testa di serie n.26) ha vinto una battaglia clamorosa contro il sempre temibile belga David(n.62 ATP) con il punteggio di 3-6 7-5 6-4 3-6 7-6 (11) dopo unanel finale (l’azzurro ha recuperato dal 2-5 nel quinto set). Un segnale forte per il tennista toscano, in grado di non mollare mai a livello mentale contro un rivale di grande esperienza, ed un quinto set nel quale ha dimostrato passi in avanti importanti. Nei momenti precedenti, invece, Lorenzoha peccato di troppa imprecisione, con ben 61 errori che hanno reso il match più complicato di quello che sarebbe potuto essere. A questo punto per il ...

