Venezia 2022, Vivaticket va in crash, accreditati furiosi, Barbera: "Non collegatevi tutti alle 7!" (Di mercoledì 31 agosto 2022) 48 di fuoco per gli accreditati, costretti a trascorrere ore dietro laptop e telefonini per finalizzare le prenotazioni per i film dei primi giorni della Mostra del Cinema di Venezia 2022, polemiche sui social, la risposta del direttore Barbera e del presidente Cicutto. Oggi tutto scorre liscio al Lido di Venezia. La pioggia bagna la mostra che si aprirà stasera con White Noise di Noah baumbach, ma le ultime 48 ore non sono state piacevoli per le centinaia di accrediti costretti a fare i conti col nuovo sistema di prenotazioni Vivaticket, che si è bloccato più volte ha fatto perdere ore e ore di tempo a chi tentava di prenotare un posto per le proiezioni stampa. il direttore Alberto Barbera ha dato la colpa a tutti coloro che hanno scelto di connettersi ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 31 agosto 2022) 48 di fuoco per gli, costretti a trascorrere ore dietro laptop e telefonini per finalizzare le prenotazioni per i film dei primi giorni della Mostra del Cinema di, polemiche sui social, la risposta del direttoree del presidente Cicutto. Oggi tutto scorre liscio al Lido di. La pioggia bagna la mostra che si aprirà stasera con White Noise di Noah baumbach, ma le ultime 48 ore non sono state piacevoli per le centinaia di accrediti costretti a fare i conti col nuovo sistema di prenotazioni, che si è bloccato più volte ha fatto perdere ore e ore di tempo a chi tentava di prenotare un posto per le proiezioni stampa. il direttore Albertoha dato la colpa acoloro che hanno scelto di connettersi ...

Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | Due superstar come Chaterine Deneuve e Julianne Moore apriranno domani al Lido alle 19 la 79/a Mostra… - Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | La consegna del Leone d'oro alla carriera a Catherine Deneuve è l'evento che dà il via ufficiale il 31… - Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | La madrina Rocio Munoz Morales incanta il Lido. L'attrice spagnola è arrivata a Venezia per la Mostra… - fattoquotidiano : Turismo in Friuli Venezia Giulia, per i manifesti la Regione sceglie la foto di un lago. Che però è in Austria (anc… - radiosintony : Al via la 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia -