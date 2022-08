US Open, Serena Williams sorprende: 'Mio ultimo torneo? Non si sa mai...' (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Più gioco, più sento che posso ancora appartenere a questo mondo. L'idea di lasciare sapendo di poter brillare ancora è dura". Serena Williams , 41 anni da compiere fra un mese, non ha voluto usare ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Più gioco, più sento che posso ancora appartenere a questo mondo. L'idea di lasciare sapendo di poter brillare ancora è dura"., 41 anni da compiere fra un mese, non ha voluto usare ...

Epesses59Tigre : - CatelliRossella : Tennis, Us Open: Serena Williams vince, balla, riceve la standing ovation e allontana il ritiro - giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: Torna Berrettini, c’è la Giorgi. Serena infiammerà la folla. Il programma della terza giornata #UsOpen - OA_Sport : US Open 2022, terza giornata: #Medvedev incrocia Rinderknech, Kontaveit per Serena #Williams. In campo #Berrettini… - zazoomblog : Serena Williams-Kontaveit stanotte in tv: orario canale e diretta streaming US Open 2022 - #Serena #Williams-Kontav… -