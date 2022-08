US Open, Rafa Nadal: “Un esordio duro ma che mi rende felice. La condizione fisica sta migliorando dopo lo stop” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ha preso il via con un match molto più duro del previsto il cammino di Rafa Nadal agli US Open 2022. Il nativo di Manacor era opposto a Rinky Hijikata, wild card australiana classe 2001, ma ha dovuto rimanere in campo più di 3 ore per archiviare la pratica. Il punteggio finale, 4-6 6-2 6-3 6-3, conferma come il 22 volte vincitore di un torneo del Gran Slam, ha avuto bisogno di parecchio tempo per ingranare la giusta marcia a Flushing Meadows e ora si prepara per il secondo turno, nel quale se la dovrà vedere contro il nostro Fabio Fognini. Al termine del match il maiorchino ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa di rito: “Ovviamente è stato un match duro. Ho iniziato non male, ma poi non sono stato in grado di cogliere alcune opportunità. Penso di aver vissuto un game al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ha preso il via con un match molto piùdel previsto il cammino diagli US2022. Il nativo di Manacor era opposto a Rinky Hijikata, wild card australiana classe 2001, ma ha dovuto rimanere in campo più di 3 ore per archiviare la pratica. Il punteggio finale, 4-6 6-2 6-3 6-3, conferma come il 22 volte vincitore di un torneo del Gran Slam, ha avuto bisogno di parecchio tempo per ingranare la giusta marcia a Flushing Meadows e ora si prepara per il secondo turno, nel quale se la dovrà vedere contro il nostro Fabio Fognini. Al termine del match il maiorchino ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa di rito: “Ovviamente è stato un match. Ho iniziato non male, ma poi non sono stato in grado di cogliere alcune opportunità. Penso di aver vissuto un game al ...

