Tragedia in Spagna, bimba di 20 mesi muore colpita da un chicco di grandine da 10 cm (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una bambina di 20 mesi è morta in Spagna dopo essere stata colpita da un chicco di grandine della grandezza di 10 centimetri. La bambina, portata d'urgenza all'ospedale Josep Trueta di Girona martedì... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una bambina di 20è morta indopo essere statada undidella grandezza di 10 centimetri. La bambina, portata d'urgenza all'ospedale Josep Trueta di Girona martedì...

