Traffico Roma del 31-08-2022 ore 08:00 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Bentrovati a questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità del Traffico Traffico di campionamento in queste ore sulla rete viene cittadina nessuna azione di rilievo quindi nessun impedimento sulla raccordo anulare mentre sulla Cassia bis Veientana Ci sono code tra cappella de' ceveri il raccordo anulare in questo tratto si transita su carreggiata è ridotta per lavori soltanto il bagno della Roma L'Aquila abbiamo rallentamenti con code da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est e in tangenziale rallentamenti tra la Salaria all'uscita Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico nel frattempo la polizia locale Ci segnala un incidente avvenuto all'intersezione tra via Appia Pignatelli e via dell'Almone inevitabili le ripercussioni anche ...

