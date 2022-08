Sharon Stone, mollata per “colpa” delle rughe: la bellezza di accettarsi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sharon Stone è una di quelle donne che basta guardare per lasciarsi travolgere da una bellezza senza tempo. La bellezza di una donna consapevole della propria età, che a 64 anni non perde occasione per mostrarsi al naturale, con quelle “imperfezioni” di cui va orgogliosa e che non prova minimamente a nascondere. Perché, in fondo, non sono forse proprio queste a renderci uniche e speciali? Non sono forse quelle rughe sul viso a ricordarci quanto abbiamo vissuto, nel bene e nel male, come un taccuino di appunti che raccontano le nostre esperienze? Eppure, anche se sembra incredibile, l’attrice ha vissuto una situazione spiacevole proprio a “causa” delle rughe. Come lei stessa ha raccontato nel nuovo numero di Vogue Arabia, in uscita a settembre e della cui copertina è ... Leggi su dilei (Di mercoledì 31 agosto 2022)è una di quelle donne che basta guardare per lasciarsi travolgere da unasenza tempo. Ladi una donna consapevole della propria età, che a 64 anni non perde occasione per mostrarsi al naturale, con quelle “imperfezioni” di cui va orgogliosa e che non prova minimamente a nascondere. Perché, in fondo, non sono forse proprio queste a renderci uniche e speciali? Non sono forse quellesul viso a ricordarci quanto abbiamo vissuto, nel bene e nel male, come un taccuino di appunti che raccontano le nostre esperienze? Eppure, anche se sembra incredibile, l’attrice ha vissuto una situazione spiacevole proprio a “causa”. Come lei stessa ha raccontato nel nuovo numero di Vogue Arabia, in uscita a settembre e della cui copertina è ...

