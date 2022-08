Raccoglie le vongole in spiaggia e le mangia: paralizzata (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una donna neozelandese è rimasta paralizzata dopo aver mangiato delle vongole raccolte da lei stessa in spiaggia. Aveva ingerito il veleno paralizzante dei bivalvi ma i medici sono riusciti a salvarla Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una donna neozelandese è rimastadopo averto delleraccolte da lei stessa in. Aveva ingerito il veleno paralizzante dei bivalvi ma i medici sono riusciti a salvarla

Mirko79045720 : A sta gente consiglio psichiatria of course e poi buttate la chiave che in circolazione non ce ponno sta, Intanto a… - zazoomblog : Raccoglie le vongole in spiaggia le mangia e si sveglia paralizzata: ‘Non respiravo’ - #Raccoglie #vongole… - CorriereCitta : Raccoglie le vongole in spiaggia, le mangia e si sveglia paralizzata: ‘Non respiravo’ -