Lo sfregio di Putin a Gorbaciov morto: una coincidenza... "quasi mistica" (Di mercoledì 31 agosto 2022) A 91 anni, se ne è andato Mikhail Gorbaciov, l'ultimo leader dell'Unione Sovietica, l'uomo della perestrojka e della glasnost, del disgelo, del passaggio alla Federazione russa. La notizia arriva poco prima della mezzanotte italiana, con uno scarno comunicato della Clinica di Mosca dove Gorbaciov era ricoverato da tempo. "Questa sera, dopo una prolungata e grave malattia, Mikhail Sergeevich Gorbaciov è morto". Punto e stop. Poche, gelide, righe rilanciate dalla Taas, l'agenzia di stampa russa orgnica al Cremlino. Già, un gelo "di Stato". Un gelo dietro al quale è fin troppo semplice ipotizzare che ci sia un ordine diretto di Vladimir Putin, il presidente di quella Russia nata proprio dopo Gorbaciov e che, prima di lui, ha visto il passaggio di Boris Eltsin. Già, si pensi che lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) A 91 anni, se ne è andato Mikhail, l'ultimo leader dell'Unione Sovietica, l'uomo della perestrojka e della glasnost, del disgelo, del passaggio alla Federazione russa. La notizia arriva poco prima della mezzanotte italiana, con uno scarno comunicato della Clinica di Mosca doveera ricoverato da tempo. "Questa sera, dopo una prolungata e grave malattia, Mikhail Sergeevich". Punto e stop. Poche, gelide, righe rilanciate dalla Taas, l'agenzia di stampa russa orgnica al Cremlino. Già, un gelo "di Stato". Un gelo dietro al quale è fin troppo semplice ipotizzare che ci sia un ordine diretto di Vladimir, il presidente di quella Russia nata proprio dopoe che, prima di lui, ha visto il passaggio di Boris Eltsin. Già, si pensi che lo ...

