L’Équipe – Trasferimenti | Fenerbahçe spinge per Mauro Icardi PSG

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 31 agosto 2022) 2022-08-31 18:24:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a seguito dell’ultima notizia pubblicata da: E se il PSG facesse il Grande Slam? E se il PSG riuscisse a sbarazzarsi di tutti i suoi “indesiderabili”? Mentre Julian Draxler è in viaggio per il Benfica, Layvin Kurzawa andrà in prestito al Fulham, un altro membro del loft potrebbe fare le valigie. Da diversi giorni, come indicato nelle nostre rubriche, Galatasaray e PSG hanno avviato una trattativa per(29 anni, contratto fino al 2024). Non è stato ancora raggiunto un accordo tra le due parti. Di fronte a questa situazione, in questo caso è intervenuto un altro club di Istanbul: il. I suoi dirigenti stanno studiando la fattibilità di un trasferimento.mostra interesse ...