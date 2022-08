L’Empoli pareggia (1-1) col Verona. A Baldanzi (primo gol in serie A) risponde Kallon. Pagelle (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non vanno oltre l'1-1, Empoli e Verona. Al Castellani per i toscani apre Baldanzi, per i veronesi risponde invece Kallon, entrambi giovanissimi e al loro primo sigillo assoluto in serie A. Con questo punto , le squadre di Zanetti e Cioffi salgono rispettivamente a quota 3 e 2 punti in classifica L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non vanno oltre l'1-1, Empoli e. Al Castellani per i toscani apre, per i veronesiinvece, entrambi giovanissimi e al lorosigillo assoluto inA. Con questo punto , le squadre di Zanetti e Cioffi salgono rispettivamente a quota 3 e 2 punti in classifica L'articolo proviene da Firenze Post.

