La Principessa Diana poteva sopravvivere

«Diana sarebbe potuta sopravvivere». Mark Williams-Thomas, ex ispettore di polizia noto per aver indagato su alcuni fra i più complessi cold case internazionali, lo ha detto così. Senza mezzi termini, senza cercare di indorare la pillola. Lady Diana, schiacciata fra le lamiere della propria auto, il muso rivolto contro il tredicesimo pilastro del tunnel dell'Alma, avrebbe potuto essere salvata. «La realtà dice che, se avesse ricevuto un trattamento medico appropriato, in ambulanza e in ospedale, sarebbe sopravvissuta a quella notte». Al disastro del 31 agosto 1997, alla sera di fine estate in cui la Principessa avrebbe dovuto percorrere un tragitto breve: poco più di cinque chilometri, fra il Ritz e l'appartamento privato di Dodi Al-Fayed, vicino all'Arc de Triumphe. Allora, i paparazzi erano ovunque.

