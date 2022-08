(Di mercoledì 31 agosto 2022) Per la cessione di Ita "sarà oggi avviato un negoziato in esclusiva con il consorzio formato daManagement LLC,Airlines Inc. e Air- KLM S. A., la cui offerta è stata ritenuta ...

News24_it : Ita: Tesoro, avanti con Certares, Delta e Air France-Klm - iconanews : Ita: Tesoro, avanti con Certares, Delta e Air France-Klm - fisco24_info : Ita: Tesoro, avanti con Certares, Delta e Air France-Klm: Oggi sarà avviato il negoziato in esclusiva - DavideDana : Molti anni e molti milioni dopo il folle intervento di Berlusconi contro la vendita ad Air France. - danalloydthomas : RT @GonnelliLuca: ++++ Ita, il Tesoro: 'Avanti con Certares, Delta e Air France-Klm' @fattoquotidiano ai francesi! -

Corriere della Sera

A., la cui offerta è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati": lo comunica il ministero del. Esclusa quindi l'altra cordata che era in corsa per, quella formata da ...Airways, sorpasso al fotofinish di Certares: la svolta Clamoroso 'cambio di rotta' sulla vendita diAirways , a sorpresa ilavrebbe scelto il fondo Certares al posto della cordata Msc - Lufthansa , nonostante una parte degli advisor fosse propensa a indicare il colosso del cargo e il ... Ita Airways, il Tesoro sceglie la cordata Certares-Air France-Delta Per la cessione di Ita "sarà oggi avviato un negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares Management LLC, Delta Airlines Inc. e Air France-KLM S.A. (ANSA) ...Sconfitta l’offerta di Msc-Lufthansa. Il Mef: «La proposta di Certares è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dal dpcm». Avviato subito il negoziato in esclusiva ...