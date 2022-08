Flop Napoli: Colombo riacciuffa gli azzurri, poi il muro del Lecce regge (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! La Classifica Generale inizia dal 9 settembre. Gioca ora Leggi su gazzetta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! La Classifica Generale inizia dal 9 settembre. Gioca ora

sportli26181512 : Flop Napoli: Colombo riacciuffa gli azzurri, poi il muro del Lecce regge: Flop Napoli: Colombo riacciuffa gli azzur… - GerryGaldieri1 : ALEX MERET non è portiere da Napoli. In campo non dà garanzie, non ha le stimmate del LEADER. INVESTIMENTO FLOP DEL… - bigollo3 : @demagistris Gigino o flop, così lo chiamano a Napoli - borbonico1926 : Top #kvaratskhelia a cifre irrisorie e #Raspadori sul quale #ADL ha ceduto ai suoi principi perché era giusto accon… - sscalcionapoli1 : Flop Januzaj: svincolato e accostato al Napoli, può ripartire dalla Serie B -