Empoli-Verona, Tommaso Baldanzi show: il primo gol in Serie A è una magia. Poi l’infortunio (VIDEO) (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tommaso Baldanzi si prende la scena di Empoli-Verona e porta in vantaggio i padroni di casa con un missile da fuori area che piega le mani di Montipò. Il classe 2003 aveva sfiorato il vantaggio poco prima con un diagonale mancino vicino al palo. Baldanzi, dopo una sponda di Lammers, si accentra e col mancino fulmina il portiere, premiando la scelta di Zanetti che lo ha schierato al posto di Bajrami. Una giornata da ricordare, ma che viene guastata da un infortunio: poco dopo problema alla coscia per il giovane attaccante, dentro proprio Bajrami, accostato in queste ore di mercato alla Fiorentina. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022)si prende la scena die porta in vantaggio i padroni di casa con un missile da fuori area che piega le mani di Montipò. Il classe 2003 aveva sfiorato il vantaggio poco prima con un diagonale mancino vicino al palo., dopo una sponda di Lammers, si accentra e col mancino fulmina il portiere, premiando la scelta di Zanetti che lo ha schierato al posto di Bajrami. Una giornata da ricordare, ma che viene guastata da un infortunio: poco dopo problema alla coscia per il giovane attaccante, dentro proprio Bajrami, accostato in queste ore di mercato alla Fiorentina. SportFace.

EmpoliCalcio : Alle 18.30 la sfida contro l'Hellas Verona: ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Vicario; Grassi, Lammers, Satriano… - DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali del match tra #Empoli e #Verona - updatealnews : ?LIVE STREAM HD?? Udinese vs Fiorentina Live ????Watch HERE: - updatealnews : ?LIVE STREAM HD?? Sampdoria vs Lazio Live Roma vs Monza live ????Watch HERE: - alsportsupdater : ?LIVE STREAM HD?? Sampdoria vs Lazio Live Roma vs Monza live ????Watch HERE: -