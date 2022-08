E' morto Mikhail Gorbaciov | aveva 91 anni

(Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) - E'. L'ex segretario generale del Pcus ed ex presidente dell'Unione Sovietica91. L'agenzia Tass riporta la nota diffusa dal Central Clinical Hospital, l'ospedale di Mosca doveera ricoverato: "Sergeevichquesta sera dopo una grave e lunga malattia". A quanto riferisce la Tass citando una fonte vicina al politico, le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi mesi e dal 20 giugnoera sotto la costante supervisione dei medici. Secondo la fonte, l'ex presidente era stato ricoverato in ospedale nel 2020, "all'inizio della pandemia di coronavirus", su richiesta dei medici.sarà sepolto nel cimitero ...

Agenzia_Ansa : FLASH | E' morto Mikhail Gorbaciov #ANSA - RaiTre : È morto Mikhail #Gorbaciov ultimo presidente dall'Unione Sovietica. Protagonista della scena mondiale, alla fine de… - fanpage : Mikhail #Gorbaciov è morto all’età di 92 anni, ha riferito il Central Clinical Hospital di Mosca. La conferma dell’… - GustavoMichele6 : Cin Mikhail Gorbaciov è morto uno dei leader politici più importanti del 900. La prova tangibile che persino l'Urss… - Anna3Pellegrini : RT @Misurelli77: È morto Mikhail #Gorbaciov . Uno statista vero che voleva trasformare la Russia in una socialdemocrazia moderna e democrat… -

... era il giovane nel Politburo dei vecchiGorbaciov, ultimo presidente dell'Unione sovietica,... ad allontanare la minaccia di due potenze che si controppongono, èa Mosca all'età di 91 ...Gorbaciov,oggi all'età di 91 anni, verrà seppellito accanto alla moglie nel cimitero di Novodevichy a Mosca. Lo ha riferito una fonte citate dalla Tass. "Sergeyevich sarà ...Corriere della Sera lavora costantemente per fornire un servizio di qualità che richiede risorse economiche dedicate. Per favore dai il tuo supporto in uno dei seguenti modi L’ex leader dell’Urss, Mik ...Mikhail Gorbaciov l'ex presidente dell'Unione Sovietica è morto all'età di 91 anni. Era malato da tempo. E' stato l'ideatore della Perestrojka e insieme a Ronald Reagan ha chiuso la Guerra Fredda Per ...