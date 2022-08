Dopo il lockdown da Covid prepariamoci ad un vero e prorpio lockdown Energetico!

Leggi su freeskipper

(Di mercoledì 31 agosto 2022) La speculazione, la guerra in Ucraina e lo stop alle forniture russe di gas, fanno stimare che i prezzi delle bollette in Italia sono destinati a raddoppiare ad ottobre, facendo rischiare la chiusura a 120 mila aziende in Italia e compromettendo oltre 370 mila posti di lavoro. Insomma, i costi oltremisura elevati dell’energia stanno provocando