Do You Remember? Neymar: come non essere il migliore d’Europa e diventarlo del mondo (Di mercoledì 31 agosto 2022) La rivalità in casa Paris Saint Germain è sempre un argomento di forte attualità: per Neymar il Mondiale può essere l’occasione della vita Neymar è il personaggio del momento. Stasera il Psg scende in campo a Tolosa per la quinta giornata della Ligue 1. C’è la necessità dei 3 punti, anche perché incredibilmente il Psg è costretto a un’insolita coabitazione in testa alla classifica con Marsiglia e Lens (insolita perché erano già in testa da soli solo 7 giorni fa ma è incappato nel pareggio in casa con il Monaco). Dentro ogni partita del Psg c’è anche un’altra gara: quella tra Neymar e Mbappé. A prescindere da chi tira i rigori, oggi la sta “vincendo” il brasiliano sul francese, 6 gol contro 4. Una sfida vera potrebbe esserci al Mondiale e avrebbe un carattere di definitività riguardante un tema oggi passato fuori ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) La rivalità in casa Paris Saint Germain è sempre un argomento di forte attualità: peril Mondiale puòl’occasione della vitaè il personaggio del momento. Stasera il Psg scende in campo a Tolosa per la quinta giornata della Ligue 1. C’è la necessità dei 3 punti, anche perché incredibilmente il Psg è costretto a un’insolita coabitazione in testa alla classifica con Marsiglia e Lens (insolita perché erano già in testa da soli solo 7 giorni fa ma è incappato nel pareggio in casa con il Monaco). Dentro ogni partita del Psg c’è anche un’altra gara: quella trae Mbappé. A prescindere da chi tira i rigori, oggi la sta “vincendo” il brasiliano sul francese, 6 gol contro 4. Una sfida vera potrebbe esserci al Mondiale e avrebbe un carattere di definitività riguardante un tema oggi passato fuori ...

VandaLaTorre2 : Livello coglionismo do you remember parallelo al livello coglionismo già raggiunto. Insistere è da maiali nella melma. - AntonioAmabili : @Milestemplaris @AngelOne_ Non lo dico per fare il fenomeno ma per me è stata una cazzata fin da subito. Io sono ti… - agustddaylight : ho appena unilateralmente deciso che in august taylor in realtà dice: cause you were never mine, NEVER MIND, but do you remember - JorgeTrimy : @lucianocapone Avevate detto che il rublo era carta straccia 6 mesi fa. Do you remember? ?? Luciano, la credibilità… - patlidonni : @Camillamariani4 Il nuovismo . In Italia funziona sempre. Do you remember ? Berlusconi 94, Prodi 96, Berlusconi 20… -