Celta Vigo vs Cadiz – pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Celta Vigo cercherà di ottenere due vittorie su due nella massima serie spagnola quando continuerà la sua campagna 2022-23 in casa del Cadice venerdì 2 settembre sera. La squadra di Eduardo Coudet si presenta alla sfida forte della vittoria per 1-0 contro il Girona di venerdì scorso, mentre il Cadice ha subito una sconfitta per 4-0 in casa contro l’Athletic Bilbao nell’ultima partita di lunedì. Il calcio di inizio di Celta Vigo vs Cadiz è previsto alle 21 Anteprima della partita Celta Vigo vs Cadiz: a che punto sono le due squadre Celta Vigo Il Celta ha raccolto un punto nel pareggio per 2-2 con l’Espanyol nel weekend di apertura della nuova campagna della Liga, ma una settimana dopo è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ilcercherà di ottenere due vittorie su due nella massima serie spagnola quando continuerà la sua campagna 2022-23 in casa del Cadice venerdì 2 settembre sera. La squadra di Eduardo Coudet si presenta alla sfida forte della vittoria per 1-0 contro il Girona di venerdì scorso, mentre il Cadice ha subito una sconfitta per 4-0 in casa contro l’Athletic Bilbao nell’ultima partita di lunedì. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreIlha raccolto un punto nel pareggio per 2-2 con l’Espanyol nel weekend di apertura della nuova campagna della Liga, ma una settimana dopo è ...

