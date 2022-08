Caos Fiorentina-Napoli, emessi due Daspo di due anni per i colpevoli. Più un terzo di tre per un tifoso ospite (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha firmato nella mattinata di oggi due Daspo nei confronti dei tifosi viola identificati... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha firmato nella mattinata di oggi duenei confronti dei tifosi viola identificati...

cmdotcom : Caos #FiorentinaNapoli, emessi due Daspo di due anni per i colpevoli. Più un terzo di tre per un tifoso ospite - FraNapoli93 : @PitSam7 @pasquale_caos Partite con squadre che ti vengono a pressare uomo vs uomo come la Fiorentina le puoi svolt… - roby800 : @pasquale_caos @massi3425 Spalletti “ tifosi della Fiorentina maleducati “ . Giustamente i tifosi del Napoli sono e… - pasquale_caos : Scontro tra Spalletti e i tifosi della Fiorentina che gli chiedevano di tenere in campo Lozano fino al fischio fina… - pasquale_caos : La Fiorentina stasera corre più dell’Atalanta di Bangsbo e Palomino -