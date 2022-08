Azienda Sanitaria Ligure: Concorso per 7 Dirigenti Medico (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’Azienda Socio Sanitaria Ligure 1 Imperiese di Bussana di Sanremo ha indetto un Concorso Pubblico per l’assunzione di 7 Figure Professionali come Dirigente Medico in disciplina di Medicina e Chirurgia di accettazione di d’urgenza, a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo. Bando di Concorso In attuazione della deliberazione n. 452 del 15 giugno 2022 è indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, per la copertura di sette Dirigenti medici, con rapporto di lavoro esclusivo - area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Si precisa che il testo integrale del suddetto Concorso ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’Socio1 Imperiese di Bussana di Sanremo ha indetto unPubblico per l’assunzione di 7 Figure Professionali come Dirigentein disciplina di Medicina e Chirurgia di accettazione di d’urgenza, a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo. Bando diIn attuazione della deliberazione n. 452 del 15 giugno 2022 è indettopubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, per la copertura di settemedici, con rapporto di lavoro esclusivo - area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Si precisa che il testo integrale del suddetto...

