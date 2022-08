Agenzia Dogane e Monopoli: Concorso per 340 Laureati (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha appena pubblicato un nuovo Bando di Concorso per Laureati: sono messi a disposizione ben 340 Posti a tempo indeterminato. Bando di Concorso È indetto un Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di complessive 340unità di personale di terza area, fascia retributiva F1 – di cui 5 riservate alla ProvinciaAutonoma di Bolzano – a tempo pieno e indeterminato, suddivise secondo quantoprevisto dal prospetto di cui al successivo comma 2, nel quale il numero dei posti è, altresì,ripartito in Regioni/Comuni/Strutture centrali. Fermo restando l’esercizio delle funzioni e delle attribuzioni degli agenti/ufficiali dipolizia giudiziaria e tributaria individuate in capo al personale dell’Agenzia delle ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’delleha appena pubblicato un nuovo Bando diper: sono messi a disposizione ben 340 Posti a tempo indeterminato. Bando diÈ indetto unpubblico per titoli ed esami per il reclutamento di complessive 340unità di personale di terza area, fascia retributiva F1 – di cui 5 riservate alla ProvinciaAutonoma di Bolzano – a tempo pieno e indeterminato, suddivise secondo quantoprevisto dal prospetto di cui al successivo comma 2, nel quale il numero dei posti è, altresì,ripartito in Regioni/Comuni/Strutture centrali. Fermo restando l’esercizio delle funzioni e delle attribuzioni degli agenti/ufficiali dipolizia giudiziaria e tributaria individuate in capo al personale dell’delle ...

