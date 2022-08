Udinese, UFFICIALE: un attaccante allo Sheriff Tiraspol (Di martedì 30 agosto 2022) Felipe Vizeu lascia nuovamente l'Udinese, questa volta a titolo definitivo: l'attaccante brasiliano passa allo Sheriff Tiraspol. Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022) Felipe Vizeu lascia nuovamente l', questa volta a titolo definitivo: l'brasiliano passa

Udinese_1896 : ?? | UFFICIALE Vivaldo Semedo è un nuovo giocatore dell’Udinese ?????? ?? | OFFICIAL #Semedo has signed for Udin… - sportli26181512 : Udinese, UFFICIALE: un attaccante allo Sheriff Tiraspol: Felipe Vizeu lascia nuovamente l'Udinese, questa volta a t… - ArenaSportiva1 : ??? UFFICIALE: Kevin #Ehizibue è un nuovo giocatore dell'#Udinese. - Luxgraph : Udinese, Ehizibue a titolo definitivo dal Colonia: ufficiale - sportli26181512 : Calciomercato Udinese, ufficiale: Ehizibue firma fino al 2026: L'esterno destro arriva a titolo definitivo dal Colo… -