Trento | il ghiacciaio restituisce un milite ignoto | trovati il corpo e l' equipaggiamento di un soldato austro-ungarico

Ildell'Adamello ha restituito i resti di un uomo . Il ritrovamento è avvenuto a circa 3.100 metri di quota, in località Crozzon di Lares , nella provincia di. A chi appartengono i ...- Un altro milite ignoto della Grande Guerra. Ildell'Adamello ha restituito i resti di un soldato austro - ungarico , deceduto durante il primo conflitto mondiale. Il ritrovamento è ...NordEst – Il corpo ormai decomposto, ma con indosso ancora la divisa e parte degli equipaggiamenti ancora quasi integri- si legge in una nota dell’Arma – sono stati ritrovati in Località “Crozzon” di ...Il ghiacciaio dell'Adamello ha riportato alla luce i resti di un uomo, rinvenuti a circa 3.100 metri di quota, in località Crozzon di Lares.