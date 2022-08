“Sto bene”. Federico Fashion Style è in ospedale: la conferma sull’intervento a sorpresa (Di martedì 30 agosto 2022) Federico Fashion Style come sta, in ospedale per un intervento a sorpresa. «Sono molto felice»Nuova vita per Federico Lauri in arte Federico Fashion Style che, di ritorno dalle vacanze, ha voluto sottoporsi a un delicato intervento di chirurgia estetica meditato da tempo, ma fino ad ora rimandato. «Scusate se non sono stato presente qui con voi… ma sono in ospedale. Tanquilli, sto bene e sono molto felice», esordisce in una storia su Instagram il parrucchiere dei vip, destando subito la curiosità della sua fanbase di 1,1 milioni di follower. «Sono in ospedale e sono molto felice». «Vi voglio tranquillizzare sto benissimo – ribadisce nella storia successiva –. Ho fatto una cosa che ... Leggi su tuttivip (Di martedì 30 agosto 2022)come sta, inper un intervento a. «Sono molto felice»Nuova vita perLauri in arteche, di ritorno dalle vacanze, ha voluto sottoporsi a un delicato intervento di chirurgia estetica meditato da tempo, ma fino ad ora rimandato. «Scusate se non sono stato presente qui con voi… ma sono in. Tanquilli, stoe sono molto felice», esordisce in una storia su Instagram il parrucchiere dei vip, destando subito la curiosità della sua fanbase di 1,1 milioni di follower. «Sono ine sono molto felice». «Vi voglio tranquillizzare sto benissimo – ribadisce nella storia successiva –. Ho fatto una cosa che ...

