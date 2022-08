Smart working: da Orlando emendamento per proroga ai fragili (Di martedì 30 agosto 2022) ROMA – In arrivo l’emendamento proposto dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, per la proroga dello Smart working per i lavoratori fragili e per i genitori dei figli under 14 che, a quanto si apprende, è stato presentato nella giornata di ieri a Palazzo Chigi. La proroga sarebbe fino al prossimo 31 dicembre. Come annunciato dal ministro, quindi, l’emendamento sarà presentato in sede di conversione del dl Aiuti bis al Senato e la relativa copertura per i lavoratori del settore pubblico – sempre a quanto si apprende – è stata reperita con fondi propri del ministero del Lavoro. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 30 agosto 2022) ROMA – In arrivo l’proposto dal ministro del Lavoro, Andrea, per ladelloper i lavoratorie per i genitori dei figli under 14 che, a quanto si apprende, è stato presentato nella giornata di ieri a Palazzo Chigi. Lasarebbe fino al prossimo 31 dicembre. Come annunciato dal ministro, quindi, l’sarà presentato in sede di conversione del dl Aiuti bis al Senato e la relativa copertura per i lavoratori del settore pubblico – sempre a quanto si apprende – è stata reperita con fondi propri del ministero del Lavoro. L'articolo L'Opinionista.

