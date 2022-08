Ora è ufficiale | Joan Mir è un pilota Honda dal 2023

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 30 agosto 2022) La montagnapartorisce il topolinoMir. Dopo settimane di tentennamenti e di un annuncio scontato che non arrivava mai, finalmente ecco che viene pubblicato il comunicato stampa. Il campione del mondo 2020 affiancherà Marc Marquez per i prossimi due anni, vestendo i colori Repsol. “Racing Corporation è orgogliosa di annunciare l’ingaggio diMir“, recita il comunicato. “Il Campione del Mondo MotoGP 2020 si è affermato come un talento di livello mondiale fin dalla sua prima stagione completa in Moto3 nel 2016. Nel 2017 il numero 36 ha conquistato il titolo nella entry class in sella a una, prima di passare alla classe intermedia l’anno successivo. Oltre a due campionati del mondo, ilspagnolo ha conquistato 12 vittorie nei Gran Premi e 33 podi. Il ...