"Morto per l'amianto", Ministero della Difesa condannato a pagare oltre un milione di risarcimento (Di martedì 30 agosto 2022) Ammonta a oltre un milione di euro, precisamente a un milione e 300mila euro, il risarcimento accordato ai familiari di un marinaio napoletano, il sottufficiale della Marina Militare Camillo Limatola ,... Leggi su feedpress.me (Di martedì 30 agosto 2022) Ammonta aundi euro, precisamente a une 300mila euro, ilaccordato ai familiari di un marinaio napoletano, il sottufficialeMarina Militare Camillo Limatola ,...

fattoquotidiano : Amianto, il ministero della Difesa condannato a risarcire con 1,3 milioni di euro i familiari di un militare morto… - GuidoDeMartini : ?? DOPO LA MORTE, IL GIUDICE ORDINA: INDAGATE SUL VACCINO ?? Calancea è morto a 24 anni nell'ottobre scorso per un'em… - HuffPostItalia : È morto per mesotelioma da esposizione all'amianto, Difesa deve pagare 1,3 milioni ai familiari di un militare - Mimmo696969 : @aleappo53 @Betty36174919 Sarà morto per autocombustione - JeanGab63523069 : RT @pepppe772: Quindi esce fuori che il 50enne italiano non è morto per vaiolo delle scimmie... Grazie all'autopsia. Chissà quanti morti a… -