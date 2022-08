Monopattini, al via a Roma l’innovativa campagna di Link per il parcheggio corretto (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Un progetto per incentivare il parcheggio corretto dei Monopattini elettrici a Roma con grandi benefici per il decoro urbano e la mobilità cittadina. E’ partita in questi giorni l’iniziativa di Link by Superpedestrian, l’azienda di sharing proveniente dal Mt di Boston, che punta a ridurre il fenomeno del parcheggio selvaggio dei Monopattini sulle strade e sui marciapiedi della Capitale. La casa statunitense ha investito su una capillare campagna di comunicazione per raggiungere il più alto numero di utenti. Già attiva su Roma sul fronte della sensibilizzazione degli studenti con il progetto Link4Schools su temi fondamentali come la guida sicura e la mobilità sostenibile, Link ha messo a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Un progetto per incentivare ildeielettrici acon grandi benefici per il decoro urbano e la mobilità cittadina. E’ partita in questi giorni l’iniziativa diby Superpedestrian, l’azienda di sharing proveniente dal Mt di Boston, che punta a ridurre il fenomeno delselvaggio deisulle strade e sui marciapiedi della Capitale. La casa statunitense ha investito su una capillaredi comunicazione per raggiungere il più alto numero di utenti. Già attiva susul fronte della sensibilizzazione degli studenti con il progetto4Schools su temi fondamentali come la guida sicura e la mobilità sostenibile,ha messo a ...

