Lutto in Campania | 20enne muore in un incidente mentre rientrava a casa

ANSACampania : Lutto nello spettacolo, è morto Gino Cogliandro dei Trettrè -

Il Meridiano News

Sarà anche che sono cresciuto in, anzi, sicuramente è per questo: sento molto di più la ... certo, quella partita lì la sento parecchio, sia chiaro, ma se non vinco, non mi faccio un '' ...E' morto a 72 anni Gino Cogliandro, del trio comico Trettré, popolarissimo negli anni '80. "Quanto mi e ci dispiace Tanto, tantissimo. Ripeto: "a me, me pare 'na strunzata", scrive il conduttore ... Lutto in Campania: l'ultimo saluto ad Aldo, giovane padre e professore di musica Si è spento a 75 anni Marcello Chessa, sindacalista della Cgil ed ex consigliere regionale. I funerali dello storico esponente del Pci, stroncato dalla malattia, si celebrano oggi alle 17.30 presso la ...Lutto a Sorso per la scomparsa, a soli 51 anni, di Armando D'Alessandro. Lavoratore, per lungo tempo, nel settore della ristorazione.