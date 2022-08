(Di martedì 30 agosto 2022) Laè una minithriller-al via su5 da martedì 30 agosto. In un mix di suspance ed emozioni, ladi produzione francese vede protagonista indiscussa. Molto apprezzato dalla critica, si compone di sei puntate, ciascuna della durata di 50 minuti per un totale di tre prime serate. La, tramasu5 Ne Laindossa i panni di Jeanne Deber, famigeratache ha terrorizzato il Paese 25 anni prima. A sconvolgere un quarto di secolo dopo è una nuova scia di omicidi che sembrano avere proprio la sua forma. Si tratta di un suo ...

blogtivvu : La Mantide, serie crime su Canale 5: Carole Bouquet è una spietata serial killer #lamantide - infoitcultura : La mantide, il cast della serie thriller di Canale 5 con Carole Bouquet - infoitcultura : La Mantide, nuova serie tv di Canale 5: trama, cast e puntate - infoitcultura : La mantide, la nuova serie tv di Canale 5 con Carole Bouquet - Giornaleditalia : La mantide serie tv Canale 5: quante puntate, quando inizia, trama, cast, trailer -

Nel promuovere laLa, ha detto di aver accettato il ruolo perché "nonostante il carattere mostruoso, Jeanne cerca di recuperare il rapporto con suo figlio". Fra le location della...La, ore 21:20 su Canale 5 Il capitano Ferracci e la sua squadra al numero 36 di Quai des Orfèvres stanno indagando su una misteriosadi omicidi. Fast And Furious, ore 21:20 su Italia 1 ...Il palinsesto di oggi offre per stasera diverse possibilità: dai più conosciuti come “Fast and Furious” e “The Divergent Series: Allegiant”, ad una nuova serie tv in prima ...Trailer de La Mantide. Ecco di seguito il promo de La Mantide diffuso da Canale 5 Cast de La Mantide, attori e personaggi. Chi troviamo nel cast principale de La Mantide Al via in chiaro su Canale 5 ...