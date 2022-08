Juventus, Pjaca a un passo dall’addio: il suo futuro è ancora in Serie A (Di martedì 30 agosto 2022) Gli esuberi in casa Juventus sono stati un enorme problema delle ultime stagioni. Alcuni giocatori, giunti alla corte di Madama con grandi aspettative e con importanti stipendi, spesso e volentieri hanno deluso l’ambiente. È il caso di Marko Pjaca, arrivato alla Vecchia Signora nel 2016, per ben 23 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria, e costantemente relegato in panchina dai vari tecnici bianconeri. Pjaca Empoli JuventusDopo una Serie interminabile di prestiti e il recente rifiuto di approdare alla Sampdoria, potrebbe finalmente esserci una svolta in questa sessione di calciomercato, col giocatore che, stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, sembrerebbe vicinissimo all’Empoli. L’offerta della società toscana ha difatti convinto la dirigenza bianconera che lascerà partire il calciatore di ... Leggi su rompipallone (Di martedì 30 agosto 2022) Gli esuberi in casasono stati un enorme problema delle ultime stagioni. Alcuni giocatori, giunti alla corte di Madama con grandi aspettative e con importanti stipendi, spesso e volentieri hanno deluso l’ambiente. È il caso di Marko, arrivato alla Vecchia Signora nel 2016, per ben 23 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria, e costantemente relegato in panchina dai vari tecnici bianconeri.EmpoliDopo unainterminabile di prestiti e il recente rifiuto di approdare alla Sampdoria, potrebbe finalmente esserci una svolta in questa sessione di calciomercato, col giocatore che, stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, sembrerebbe vicinissimo all’Empoli. L’offerta della società toscana ha difatti convinto la dirigenza bianconera che lascerà partire il calciatore di ...

