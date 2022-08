Bentley Mulliner Batur | un assaggio del futuro

Leggi su gqitalia

(Di martedì 30 agosto 2022) Larappresenta l'inizio di una nuova era per la Casa britannica, soprattutto dal punto di vista del design. Gli stilemi inaugurati in questa una nuova coupé gran turismo a due porte, infatti, sono quelli che ritroveremo sulle vetture made in Crewe dei prossimi anni. Intanto godiamoci questa, che sarà costruita in una serie limitata di diciotto esemplari. Sono tutti già stati prenotati e verranno realizzati su misura secondo le richieste di ogni singolo cliente. I clienti potranno specificare il colore e la finitura di praticamente tutte le superfici della, per creare la propria vettura unica che sarà poi prodotta a mano nel corso di diversi mesi nell'officina di; le prime consegne sono ...