Un by-pass per le grandi infrastrutture. La proposta dell’avv. Giustiniani (Di lunedì 29 agosto 2022) L’autunno che abbiamo alle porte sarà una delle stagioni più calde nel settore delle opere e delle infrastrutture pubbliche; e le elevate temperature che saranno registrate si dovranno non alle propaggini dell’estate più afosa degli ultimi cento anni, ma a una combinazione di eventi pressoché unica e presumibilmente di difficile ripetibilità. In primo luogo, la spinta degli investimenti pubblici discendenti dall’elevato numero di risorse messe a disposizione del nostro Paese dal Recovery Plan. In secondo luogo, il processo di riforma sostanziale del vigente Codice dei contratti pubblici avviato sulla base della Legge delega n. 78/2022 attualmente in gestazione presso una apposita commissione guidata dal Consiglio di Stato e che dovrà di necessità concludersi nei prossimi quattro mesi. In terzo luogo, una inedita campagna elettorale estiva che porrà subito il nuovo ... Leggi su formiche (Di lunedì 29 agosto 2022) L’autunno che abbiamo alle porte sarà una delle stagioni più calde nel settore delle opere e dellepubbliche; e le elevate temperature che saranno registrate si dovranno non alle propaggini dell’estate più afosa degli ultimi cento anni, ma a una combinazione di eventi pressoché unica e presumibilmente di difficile ripetibilità. In primo luogo, la spinta degli investimenti pubblici discendenti dall’elevato numero di risorse messe a disposizione del nostro Paese dal Recovery Plan. In secondo luogo, il processo di riforma sostanziale del vigente Codice dei contratti pubblici avviato sulla base della Legge delega n. 78/2022 attualmente in gestazione presso una apposita commissione guidata dal Consiglio di Stato e che dovrà di necessità concludersi nei prossimi quattro mesi. In terzo luogo, una inedita campagna elettorale estiva che porrà subito il nuovo ...

