Tornano in servizio quattro treni della Metro B (Di lunedì 29 agosto 2022) – Sindaco Gualtieri: "Rete Metropolitane sottoposta a imponente lavoro di manutenzione e ammodernamento" – Assessore Patané: "Importante risultato per Roma e per i cittadini" – Dopo aver riammesso in servizio i treni della Metro C, Ansfisa – l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ha autorizzato la riammissione in linea dei treni della Metro B ad oggi sospesi dalla circolazione per difetto delle attività manutentive previste dai Manuali di uso e manutenzione dei costruttori. L'Agenzia, valutata la situazione complessiva della flotta rotabili della linea B, ha condiviso – riferisce in un comunicato – le misure mitigative proposte nella relazione ...

