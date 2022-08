Nuova tessera sanitaria senza il microchip: a rischio i servizi on line (Di lunedì 29 agosto 2022) Niente micro-chip per le nuove tessere sanitarie. Stop quindi alla digitalizzazione, almeno per ora. Una frenata obbligata perché, secondo il ministero dell?Economia, mancano e... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 29 agosto 2022) Niente micro-chip per le nuove tessere sanitarie. Stop quindi alla digitalizzazione, almeno per ora. Una frenata obbligata perché, secondo il ministero dell?Economia, mancano e...

SkyTG24 : Nuova tessera sanitaria senza chip in arrivo, ecco come funzionerà - Agato_Agato : Italia 1970. Sky Tg24 : Nuova tessera sanitaria senza chip in arrivo, ecco come funzionerà. - momentosera : #Tesserasanitaria senza chip: il Ministero dell'Economia e delle Finanze sta distribuendo una nuova versione che av… - cuba98w : RT @giornalettismo: L'assenza di #microchip nella nuova tessera sanitaria per carenza di semiconduttori è una questione problematica dal pu… - Giustinianorex : RT @rafbarberio: IL CASO “Altro che digitalizzazione, in Italia le nuove tessere sanitarie senza chip”. A causa della carenza di materiali… -