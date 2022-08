"Non è un servizio": Studio Aperto fa venire una crisi di nervi a Calenda (e Berlusconi se la ride) | Video (Di lunedì 29 agosto 2022) nervi a fior di pelle per il "twittarolo matto", Carlo Calenda, leader di Azione come sempre attivissimo su Twitter, il social cinguettante. Mena fendenti contro tutti, a destra e a manca, contro il Pd e contro tutti i partiti del centrodestra. Insomma, un rullo continuo, inarrestabile. E tra gli ultimi capitoli di questa saga, ecco quello contro Silvio Berlusconi, uno dei tanti dedicati al Cavaliere. Già, perché Studio Aperto, il tiggì di Italia 1, ha proposto un servizio sulla crisi energetica, sui folli rincari del gas, e sulle soluzioni proposte da Forza Italia per uscire dalle impasse. Un servizio i cui si ricordano anche le proposte di Berlusconi degli anni passati, nucleare compreso. Il servizio viene ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022)a fior di pelle per il "twittarolo matto", Carlo, leader di Azione come sempre attivissimo su Twitter, il social cinguettante. Mena fendenti contro tutti, a destra e a manca, contro il Pd e contro tutti i partiti del centrodestra. Insomma, un rullo continuo, inarrestabile. E tra gli ultimi capitoli di questa saga, ecco quello contro Silvio, uno dei tanti dedicati al Cavaliere. Già, perché, il tiggì di Italia 1, ha proposto unsullaenergetica, sui folli rincari del gas, e sulle soluzioni proposte da Forza Italia per uscire dalle impasse. Uni cui si ricordano anche le proposte didegli anni passati, nucleare compreso. Ilviene ...

PagellaPolitica : Silvio Berlusconi dice: «Siamo stati noi i soli ad abolire il servizio militare obbligatorio». Le cose però non sta… - stanzaselvaggia : Il famoso servizio pubblico: all’aeroporto di Linate, di sabato sera durante la partita del Milan, ecco i numerosi… - CarloCalenda : Questo non è un servizio. È uno spot elettorale. Non è accettabile. Non è corretto. - lucaVdA : @CarloCalenda Grazie Carlo senza il tuo twitt non avrei visto questo servizio, Berlusconi te ne sarà grato, hai diffuso il suo spot.... - ottovanz : RT @CarloCalenda: Questo non è un servizio. È uno spot elettorale. Non è accettabile. Non è corretto. -