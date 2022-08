MotoGP | Suzuki premia Tsuda con la wild card a Motegi

OA_Sport : Un 'regalo' da parte della Suzuki al suo collaudatore Tsuda - theshieldofspo1 : La casa giapponese correrà con tre moto al GP di Motegi. #TSOS // #MotoGP // #Suzuki // #TakuyaTsuda // #JapaneseGP… - Motorsport_IT : #MotoGP | In Giappone correrà Tsuda con una terza Suzuki - MotorcycleSp : La partenza di Suzuki nel 2023 dal paddock della MotoGP lascia alle spalle, per Hamamatsu, la battag... #MotoGP… - P300it : MotoGP | Takuya Tsuda effettuerà una one-off a Motegi col team Suzuki ? di Alyoska Costantino ??… -

Finalmente si rivedono le mitiche wild card giapponesi nella gara di casa. Dopo Kazuki Watanabe , impegnato a Misano al posto dell'infortunato Mir , ecco chedecide di premiare un altro suo pilota con una wild card nella gara di Motegi. Stiamo parlando naturalmente del collaudatore Takuya Tsuda , preziosissimo in questi anni nello sviluppo della GSX ...In sella alla, a sostituire il campione del Mondo del 2020, ci sarà il giapponese Watanabe. ... che domenica, al termine della gara, si ritirerà dalla. A Misano torna anche l'appuntamento ...Il collaudatore giapponese sarà al via della gara di casa con la terza GSX-RR al fianco di Mir e Rins, come premio per il contributo allo sviluppo della moto in questi anni ...Takuya Tsuda, 38 anni, correrà a Motegi come wild card per la Suzuki, per la quale lavora come pilota di sviluppo dal 2015.