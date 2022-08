Luna, il lancio dell’Artemis 1 fa discutere. Un costo impressionante: “E’ insostenibile” (Di lunedì 29 agosto 2022) Ci siamo quasi: ancora tre ore e l’Artemis 1 partirà da Cape Canaveral alla volta della Luna. Si tratta della seconda missione dopo quella del 1969, ma già scattano le… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 29 agosto 2022) Ci siamo quasi: ancora tre ore e l’Artemis 1 partirà da Cape Canaveral alla volta della. Si tratta della seconda missione dopo quella del 1969, ma già scattano le… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

riccardo_fra : Due anni fa ho avuto l’onore di firmare per il mio Paese la nostra partecipazione al programma #Artemis, la mission… - andreabettini : Anche a RaiNews24 fervono i preparativi per il lancio della missione #Artemis1 verso la Luna. Diretta dalle 14.20.… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Si prepara al lancio Artemis 1, la missione senza equipaggio simbolo del ritorno alla Luna. Nonostante i… - CaligolaTraV : Artemis 1, annullato il lancio di oggi verso la Luna. Problemi a un motore - lucaborsari : RT @askanews_ita: La missione #Nasa sulla Luna è rimandata: rinviato il lancio di #Artemis1, le immagini dal Kennedy Space Center in Florid… -