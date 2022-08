FIFA 22: Patch Notes 30 Agosto. Title Update 17 per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One (Di lunedì 29 agosto 2022) EA Sports ha annunciato la nuova Patch correttiva del simulatore calcistico FIFA 22. Il Title Update 17 sarà rilasciato nella giornata di martedi 30 Agosto sulle piattaforme PlyaStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS e Xbox One. L’aggiornamento apporta alcune modifiche per risolve alcuni problemi riscontrati nella popolare modalità FIFA 22 Ultimate Team e nella modalità Pro Club. Di seguito riportiamo il fix completo del Title Update 17 divulgato dalla software house canadese. FIFA Ultimate Team Risolto un problema di stabilità che poteva verificarsi entrando o uscendo dalle lobby cooperative di FUT. Pro Clubs Risolto un problema per ... Leggi su fifaultimateteam (Di lunedì 29 agosto 2022) EA Sports ha annunciato la nuovacorrettiva del simulatore calcistico22. Il17 sarà rilasciato nella giornata di martedi 30sulle piattaforme PlyaStation 5, PlayStation 4,XS eOne. L’aggiornamento apporta alcune modifiche per risolve alcuni problemi riscontrati nella popolare modalità22 Ultimate Team e nella modalità Pro Club. Di seguito riportiamo il fix completo del17 divulgato dalla software house canadese.Ultimate Team Risolto un problema di stabilità che poteva verificarsi entrando o uscendo dalle lobby cooperative di FUT. Pro Clubs Risolto un problema per ...

