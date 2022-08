Calcio | è ufficiale | Thiaw è un giocatore del Milan

(Di lunedì 29 agosto 2022) Malickè un nuovodel. Lo annuncia il club rossonero in una nota in cui ufficializza l'acquisto a titolo definitivo dallo Schalke 04. Il difensore tedesco ha firmato un contratto ...

Malick Thiaw è un nuovo giocatore del Milan. Lo annuncia il club rossonero in una nota in cui ufficializza l'acquisto a titolo definitivo dallo Schalke 04. Il difensore tedesco ha firmato un contratto ...Il comunicato del Milan prosegue: "Thiaw, nato a Düsseldorf l'8 agosto 2001, cresce calcisticamente nei Settori Giovanili di Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach e Schalke 04 ...