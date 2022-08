Attacco informatico al gestore dei servizi per l’energia Ancora inaccessibile (Di lunedì 29 agosto 2022) “Nella notte tra domenica e lunedì, il Gse (gestore servizi energetici) è stato vittima di un Attacco informatico per mezzo di un malware di ultima generazione”. Lo comunica il Gse: “al fine di mettere in sicurezza i dati e i sistemi informativi, il sito internet e i portali sono stati resi temporaneamente indisponibili”. Allertate le autorità competenti, il gestore evidenzia che comunque è garantita “l’attività di acquisto di gas per il servizio di ultima istanza affidato dal Gse”. L'articolo Attacco informatico al gestore dei servizi per l’energia <small class="subtitle">Ancora inaccessibile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 29 agosto 2022) “Nella notte tra domenica e lunedì, il Gse (energetici) è stato vittima di unper mezzo di un malware di ultima generazione”. Lo comunica il Gse: “al fine di mettere in sicurezza i dati e i sistemi informativi, il sito internet e i portali sono stati resi temporaneamente indisponibili”. Allertate le autorità competenti, ilevidenzia che comunque è garantita “l’attività di acquisto di gas per ilo di ultima istanza affidato dal Gse”. L'articoloaldeiper proviene da Noi Notizie..

