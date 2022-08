Ultime Notizie – Reddito di cittadinanza, Conte: “Abolirlo? Si rischia rivolta sociale” (Di domenica 28 agosto 2022) Teme una rivolta sociale con l’abolizione del Reddito di cittadinanza? “Assolutamente sì”. Così risponde il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a una domanda a Zona Bianca su Rete 4 nella puntata in onda stasera. “Addirittura, con un caro bollette e caro energia, che costeranno 700 euro in più alle famiglie, andiamo a togliere una protezione sociale? – si chiede l’ex premier – Ricordo che, secondo l’Inps, abbiamo salvato 1 milioni di cittadini dalla povertà”. “Qui si scherza con il fuoco, scherzano con il fuoco politici di mestiere che stanno lì da 20 o 30 anni, che guadagnano 500 euro al giorno, e si accaniscono su famiglie che integrano 500 euro al mese”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 28 agosto 2022) Teme unacon l’abolizione deldi? “Assolutamente sì”. Così risponde il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, a una domanda a Zona Bianca su Rete 4 nella puntata in onda stasera. “Addirittura, con un caro bollette e caro energia, che costeranno 700 euro in più alle famiglie, andiamo a togliere una protezione? – si chiede l’ex premier – Ricordo che, secondo l’Inps, abbiamo salvato 1 milioni di cittadini dalla povertà”. “Qui si scherza con il fuoco, scherzano con il fuoco politici di mestiere che stanno lì da 20 o 30 anni, che guadagnano 500 euro al giorno, e si accaniscono su famiglie che integrano 500 euro al mese”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

