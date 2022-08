Morto a 52 anni sul Pizzo Recastello, il fratello di Dino Pagliani: “Aiutateci a ritrovare il suo zaino” (Di domenica 28 agosto 2022) Casazza. Il fratello di Dino Pagliani, Morto una settimana fa a 52 anni durante un’escursione sul Pizzo Recastello, ha lanciato un appello per ritrovare lo zaino del cari defunto. Attraverso il gruppo Facebook Orobie Trekking, Renzo Pagliani si è rivolto agli appassionati di montagna bergamaschi e non: “Siete stati in molti a farmi sentire il vostro affetto per ciò che a mio fratello è accaduto – le sue parole – . Con questo post voglio lanciare un appello di aiuto, anche pagando il disturbo. Ci terrei molto a riavere, da consegnare alla famiglia, il suo zaino. Purtroppo anche se vorrei farlo io, non ho la conoscenza, le capacità, la tecnica e l allenamento per farlo, i miei campi ... Leggi su bergamonews (Di domenica 28 agosto 2022) Casazza. Ildiuna settimana fa a 52durante un’escursione sul, ha lanciato un appello perlodel cari defunto. Attraverso il gruppo Facebook Orobie Trekking, Renzosi è rivolto agli appassionati di montagna bergamaschi e non: “Siete stati in molti a farmi sentire il vostro affetto per ciò che a mioè accaduto – le sue parole – . Con questo post voglio lanciare un appello di aiuto, anche pagando il disturbo. Ci terrei molto a riavere, da consegnare alla famiglia, il suo. Purtroppo anche se vorrei farlo io, non ho la conoscenza, le capacità, la tecnica e l allenamento per farlo, i miei campi ...

ilpost : È morto colpito da un fulmine Alberto Balocco, amministratore delegato dell’omonima azienda di dolci: aveva 56 anni - GuidoDeMartini : ?? DOPO LA MORTE, IL GIUDICE ORDINA: INDAGATE SUL VACCINO ?? Calancea è morto a 24 anni nell'ottobre scorso per un'em… - espressonline : Quarantadue anni fa a Castelvetrano l’assassinio dell’amministratore scudocrociato. Il figlio: «Ucciso per il no ai… - diamantelei1 : @Jo_fer7 @vivere_svizzera per poter curare come meglio credeva. Nessun suo paziente è morto di Covid in 2 anni ....… - FedericaSemper : israele nega ai Palestinesi l'accesso alle cure fuori dal campo di concentramento di Gaza. Farouq, un bimbo di 6 an… -