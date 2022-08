Mi faccio un orto nello spazio (Di domenica 28 agosto 2022) Un esperimento italiano all’avanguardia sta cercando di coltivare, in un piccolo vivaio, piante di crescione, ricco di nutrienti e vitamine. Obiettivo? Integrare la dieta dei cosmonauti in ambienti extraterrestri. Per esempio altri pianeti che la specie umana potrebbe un giorno colonizzare. La nascita dell’agricoltura fu un evento cruciale nella storia dell’umanità. L’«astro-agricoltura», come si chiama nella letteratura scientifica, cioè la coltivazione delle piante in ambienti extraterrestri, segnerà forse l’inizio delle prime civiltà cosmiche. E se ci sarà una storia dell’agricoltura spaziale, un giorno l’Italia verrà ricordata grazie all’esperimento ora in corso, che ha l’obiettivo amibizioso di far crescere verdure a bordo di un satellite a oltre 6 mila chilometri dalla Terra: un risultato mai raggiunto finora, nemmeno dalla Nasa. L’Università Sapienza di Roma e l’Agenzia spaziale ... Leggi su panorama (Di domenica 28 agosto 2022) Un esperimento italiano all’avanguardia sta cercando di coltivare, in un piccolo vivaio, piante di crescione, ricco di nutrienti e vitamine. Obiettivo? Integrare la dieta dei cosmonauti in ambienti extraterrestri. Per esempio altri pianeti che la specie umana potrebbe un giorno colonizzare. La nascita dell’agricoltura fu un evento cruciale nella storia dell’umanità. L’«astro-agricoltura», come si chiama nella letteratura scientifica, cioè la coltivazione delle piante in ambienti extraterrestri, segnerà forse l’inizio delle prime civiltà cosmiche. E se ci sarà una storia dell’agricoltura spaziale, un giorno l’Italia verrà ricordata grazie all’esperimento ora in corso, che ha l’obiettivo amibizioso di far crescere verdure a bordo di un satellite a oltre 6 mila chilometri dalla Terra: un risultato mai raggiunto finora, nemmeno dalla Nasa. L’Università Sapienza di Roma e l’Agenzia spaziale ...

