La Notte della Taranta 2022, Elodie balla la pizzica in top rosso e conquista Melpignano (Di domenica 28 agosto 2022) Le promesse di Elodie sono state mantenute. L’artista romana, ospite all’edizione 2022 de La Notte della Taranta, aveva dato un assaggio della sua esibizione sul palco di Melpignano direttamente sui suoi canali social. Con crop top e gonna bianca, aveva condiviso con tutti le immagini delle prove della pizzica tribale che ha fatto letteralmente impazzire il pubblico, tornato foltissimo in piazza dopo gli anni di stop causati dalla pandemia. Elodie a La Notte della Taranta, la sua pizzica tribale È stata l’edizione dedicata a Pier Paolo Pasolini, con Dardust scelto come maestro concertatore. Marco Mengoni, Stromae, il rapper Massimo Pericolo tra i tanti ... Leggi su dilei (Di domenica 28 agosto 2022) Le promesse disono state mantenute. L’artista romana, ospite all’edizionede La, aveva dato un assaggiosua esibizione sul palco didirettamente sui suoi canali social. Con crop top e gonna bianca, aveva condiviso con tutti le immagini delle provetribale che ha fatto letteralmente impazzire il pubblico, tornato foltissimo in piazza dopo gli anni di stop causati dalla pandemia.a La, la suatribale È stata l’edizione dedicata a Pier Paolo Pasolini, con Dardust scelto come maestro concertatore. Marco Mengoni, Stromae, il rapper Massimo Pericolo tra i tanti ...

