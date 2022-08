(Di domenica 28 agosto 2022)si sono affrontate ieri, mentre i dirigenti hanno discusso di varidi, con Antiste e Defrel protagonisti In occasione della sfida di ieri sera, i dirigenti dele dellosi sono incontrati per discutere di varidi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, i nomi principali discussi ieri dalle due squadre sono Antiste, con un’offerta di 6 milioni più 1.5 di bonus e di Defrel, in trattativa con la Sampdoria, ma che piace anche allo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Intrecci di mercato tra Sassuolo e Spezia - angelo_cim : @pizzico76 C’è da vedere anche gli intrecci di mercato,sapremo di più dopo i convocati dell’Empoli..certo che assenze pesanti.. - junews24com : Sorteggi Champions League da romanzo: intrecci, ricordi e mercato - - CalcioNews24 : Sorteggi da romanzo: intrecci, ricordi e mercato per la #ChampionsLeague ?? - milansette : Da Sheva a Tomori, quanti intrecci di mercato in Milan-Chelsea #acmilan #rossoneri -

Calcio News 24

... il Cesena avrebbe avuto un'ottima base di (ri)partenza pensando ai gol nei piedi delle punte, ma in estate entrano in gioco le idee dei nuovi allenatori e naturalmente glidi. E ...Lo chiamarono da subito latin rock e fece il giro del mondo spalancando le porte delpop e ... rincorrevano note sostenute vibrando di effetti wah wah, fittipoliritmici tra batterie, ... Intrecci di mercato tra Sassuolo e Spezia Sassuolo e Spezia si sono affrontate ieri, mentre i dirigenti hanno discusso di vari intrecci di mercato, con Antiste e Defrel protagonisti In occasione della sfida di ieri sera, i dirigenti del Sassu ...L'intreccio di mercato potrebbe liberare CR7 per far ritorno in Serie A ma è necessaria una partenza, ostacolata da un nuovo arrivo allo United ...