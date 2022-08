Il Papa all’Aquila | atterraggio difficile a causa della nebbia | il racconto di Francesco

Leggi su ildenaro

(Di domenica 28 agosto 2022) L’elicottero delstamani ha avuto qualche piccola difficoltà nell’atterrare. Troppa. Lo ha raccontato lo stessoai fedeli aquilani in occasionecelebrazione eucaristica. “Stamattina – ha raccontato a braccio – in elicottero ho pensato che eravamo arrivati ma non potevamo atterrare. C’era unafitta. Il pilota girava, girava, poi, alla fine ha visto un piccolo buco ed è entrato li’: un maestro”. Il piccolo ‘disguido’ è servito al Pontefice per ricordare: “Siamo pieni di miserie ma il Signore fa un piccolo buco: è la misericordia che viene nella nostra miseria”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.