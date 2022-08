F1: Leclerc, 'con Red Bull c'è una grande differenza, hanno fatto un progresso incredibile' (Di domenica 28 agosto 2022) Spa, 28 ago. - (Adnkronos) - "Il feeling nel primo stint con le medie non era male, ma la performance della Red Bull in questo weekend è stata una roba incredibile. Non so cosa abbiano trovato, ma stanno andando veramente forte. Dobbiamo capire cosa è successo. Per quanto riguarda la mia gara, al giro 3 ero nono e poi son dovuto ripartire da capo dal fondo per un problema e da lì sapevo che sarebbe stata una gara molto difficile". Charles Leclerc mastica amaro dopo il deludente sesto posto nel Gp del Belgio a Spa. "La Red Bull ha fatto uno step veramente grosso qui, questo è sicuro. Quando guardiamo i distacchi normali, anche rispetto al centro gruppo, non è così diverso rispetto a prima, ma la Red Bull è molto più avanti -sottolinea il pilota della Ferrari-. In gara eravamo più ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Spa, 28 ago. - (Adnkronos) - "Il feeling nel primo stint con le medie non era male, ma la performance della Redin questo weekend è stata una roba. Non so cosa abbiano trovato, ma stanno andando veramente forte. Dobbiamo capire cosa è successo. Per quanto riguarda la mia gara, al giro 3 ero nono e poi son dovuto ripartire da capo dal fondo per un problema e da lì sapevo che sarebbe stata una gara molto difficile". Charlesmastica amaro dopo il deludente sesto posto nel Gp del Belgio a Spa. "La Redhauno step veramente grosso qui, questo è sicuro. Quando guardiamo i distacchi normali, anche rispetto al centro gruppo, non è così diverso rispetto a prima, ma la Redè molto più avanti -sottolinea il pilota della Ferrari-. In gara eravamo più ...

vi_vi_vi2 : Binotto ha saltato le interviste, peccato. Ricordo qualche sua perla. Oggi: > Sainz in lotta con Russell per il pod… - fisco24_info : Doppietta Red Bull a Spa: Leclerc retrocede al terzo posto con 98 punti da Verstappen: Verstappen, Perez, Sainz, l’… - marttttiiiii : RT @alexsiaadv: a volte penso di essere tipo la persona con più sfiga al mondo ma poi mi ricordo che esiste charles leclerc e no, credo di… - sotirias : RT @Davide_peacock: La sosta a #Leclerc con errore di valutazione e conseguente penalità, è un errore molto ma molto più grosso di quello f… - wondermaewall : I fans di Leclerc si devono dare una calmata non è possibile che lui sia il povero angelo e se qualcun altro anche… -