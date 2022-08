Elezioni: Salvini, 'no a scuole chiuse un giorno o Dad, non sacrifichiamo ragazzi' (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "scuole chiuse un giorno alla settimana e ragazzi di nuovo in DAD per risparmiare energia? Dico assolutamente NO. I nostri ragazzi hanno già sofferto troppo per le chiusure degli scorsi anni, perdendo preziosi mesi di vita scolastica, di relazioni, di amicizie, di rapporti e di contatto umano. Lavoriamo per azzerare gli aumenti delle bollette, non per sacrificare scuola e studenti". Lo scrive su Instagram il leader della Lega Matteo Salvini, dando ai suoi follower appuntamento a mezzanotte su Tik Tok per parlare del tema. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "unalla settimana edi nuovo in DAD per risparmiare energia? Dico assolutamente NO. I nostrihanno già sofferto troppo per le chiusure degli scorsi anni, perdendo preziosi mesi di vita scolastica, di relazioni, di amicizie, di rapporti e di contatto umano. Lavoriamo per azzerare gli aumenti delle bollette, non per sacrificare scuola e studenti". Lo scrive su Instagram il leader della Lega Matteo, dando ai suoi follower appuntamento a mezzanotte su Tik Tok per parlare del tema.

